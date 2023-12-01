Günlerdir aranan iki liselinin birinden acı haber
Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtınanın sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları beşinci günde kötü haber geldi. Dev dalgalara kapılan 16 yaşındaki iki liseliden birinin cansız bendine ulaşıldı.
28 Kasım günü Trabzon’da oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isteyen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık’ı (16) denizde kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarının beşinci gününde kötü haber geldi.
Dev dalgalara kapılan 16 yaşındaki iki liseliden birinin cansız bedenine Beşikdüzü’ne 4.5 km uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesi yakınlarında ulaşıldı.
Cansız bedenin hangi öğrenciye olduğu henüz tespit edilemedi.