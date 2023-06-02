Hafta sonu hava durumuna dikkat: Sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta sonu yurdun önemli kısmında sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarında değişim beklenmezken, yağışların gelecek hafta başında da süreceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Bugün yurdun özellikle iç kesimlerinde görülecek olan sağanak yağış, son verilere göre hafta sonu da devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Burdur ve Isparta çevreleri, Antalya’nın batı kesimleri ile Bursa’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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