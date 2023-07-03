Halk eğitim müdür yardımcısı kazada can verdi
Manisa'da yolun karşısına geçmeye çalışan halk eğitim merkezi müdür yardımcısı Seda Gülseren Erturun, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Salihli ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde dün gece saat 23.30 sularında korkunç bir kaza meydana geldi. Türker Aladağ (26) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun’a çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Seda Gülseren Erturun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erturun’un ani ölümü, sevenleri ve eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)