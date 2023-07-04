Harem-selamlık uygulamasıyla tepki çekmişti… O davayı kaybetti

Bursa'da Mithatpaşa Ortaokulu'nda harem-selamlık uygulamasıyla gündeme gelen okul müdürü Haydar Akın, Eğitim İş Sendikası'na açtığı 100 bin TL'lik tazminat davasını kaybetti.

Halil ATAŞ

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Bursa’da harem-selamlık uygulamasıyla Türkiye’nin gündemine oturan okul müdürü, sendikaya açtığı tazminat davasını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl mart ayında Osmangazi ilçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu’nda, okul müdürü Haydar Akın’ın kız ve erkek öğrencileri ayrı sıralara oturtmak için öğretmenlere resmi bir yazı gönderdiği ortaya çıkmıştı.

EĞİTİM İŞ PROTESTO ETTİ

Eğitim İş Bursa Şubesi, “harem selamlık” uygulamasıyla gündeme gelen Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın henüz soruşturması tamamlanmadan İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine iade edilmesini protesto etmek amacıyla kurumun kapısına siyah çelenk bırakmıştı.

TAZMİNAT DAVASINI KAYBETTİ

Tazminat davasıyla ilgili olarak Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mithatpaşa Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması talimatıyla gündeme gelen okul müdürü Haydar Akın’ın Eğitim İş Sendikası’na açtığı 100 bin TL’lik tazminat davasını reddetti.

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl mart ayında karma eğitimi ortadan kaldırmaya çalışırken girişimlerimiz sonucunda kamuoyu gündemine gelen Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, sendikamız aleyhinde 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Şubemizin basın açıklamasında kullandığımız ‘yobaz’ görseli ve sonrasında sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle açılan tazminat davası avukatlarımızın başarılı savunması sonucunda kazanılmıştır” şeklinde konuştu.

“GERİCİ ZİHNİYEYLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Toy, bölge avukatı Tuğçe Çalık Karademir ve Genel Merkez avukatı Burak Sabuncu’yu başarılı savunmaları nedeniyle kutlayarak, eğitimde gerici girişimlere ve gerici zihniyetlere izin vermeyeceklerini vurguladı.

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