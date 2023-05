Hasarlı bina yıkımında facia

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı devam ediyor.

7 KATLI BİNANIN ÜZERİNE YIKILDI

Merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi’ndeki 12 katlı binanın da yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Yıkım çalışmaları sırasında bina, arka taraftaki 7 katlı binanın üzerine devrildi ve ortalığı toz bulutu kapladı.

FENALIK GEÇİRDİLER

Yedi katlı binanın giriş kısmı kapanırken, dış duvarlarının bazıları da yıkıldı. Bu sırada bazı bina sakinleri ise fenalık geçirdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)