Hasta refakatçisinden sağlık çalışanına darp
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta refakatçisi İrfan A. (20) iddiaya göre sağlık çalışanı 46 yaşındaki İlyas Büyükkışla’dan bağırarak çarşaf istedi. İrfan A., hastanede bağırmaması için uyaran Büyükkışla’yı darp etti.
Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi Aksaray'da eklendi. Edinilen bilgiye göre bu sabah saatlerinde yaşanan olay şöyle gelişti:
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yataklı servisinde tedavi gören yakını için refakatçi olan İrfan A, çalışan İlyas Büyükkışla'dan yüksek sesle, bağırarak yeni çarşaf talebinde bulundu. Büyükkışla, bağırmaması yönünde uyarıda bulununca, sinirlenen hasta yakını ile aralarında tartışma başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İrfan A., İlyas Büyükkışla’yı darp etti. Yüzünden yaralanan sağlık çalışanı, aynı hastanede tedavi altına alınırken, diğer sağlık çalışanlarının verdiği ‘Beyaz Kod' üzerine hastaneye gelen polisler İrfan A.'yı gözaltına alındı.