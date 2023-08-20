Hasta yakınları demir sopayla saldırdı, doktor yoğun bakımda

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğa damar yolunun geç açıldığı gerekçesiyle hasta yakınları doktora demir sopayla saldırdı, Saldırı anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Gaziantep’te, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğa damar yolunun geç açıldığı gerekçesiyle yakınlarının saldırdığı acilde görevli doktor Esadullah Beğoğlu (36), kafasına demirle vurulması sonucu ağır yaralandı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, doktor Beğoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayda ayrıca hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık (36) ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus (43) da yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde kentteki özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye getirilen bir çocuğa damar yolu açılmak istendi. Çocuğun damar yolunun geç açılması gerekçesiyle yakınları acilde görevli doktor Esadullah Beğoğluna hakaretler ederek saldırdı. Hastane içinde başlayan gerginlik acil servisin bahçesine kadar taştı. Demir sopa ve kemerlerle yapılan saldırıda Beğoğlu ve hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. (DHA)