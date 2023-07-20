Hastalık yayılıyor! 10 mahalle karantinaya alındı
SAT-2 tipi şap virüsü tespit edilen Aydın'ın Kuyucak ilçesinin bir mahallesi ile bu mahalleye yakın konumdaki Nazilli ilçesine bağlı 9 mahallede tedbiren karantina uygulaması başlatılarak hayvan hareketi yasaklandı.
Kuyucak Mahallesi'nin Çobanisa Mahallesi'nde SAT-2 tipi şap hastalığı virüsü tespit edildi.
Bu gelişme üzerine mahallenin çevresinde yer alan Nazilli ilçesine bağlı 9 ilçede daha hayvan hareketi yasaklandı.
HALKA UYARI MESAJI
Bölgedeki hayvan yetiştiricilerine gönderilen uyarı mesajında, “Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgi neticesinde Kuyucak ilçesinde çıkan SAT-2 tipi şap virüsü hastalığı nedeniyle ilçemiz Kozdere, Demirciler, Kestel, Yalınkuyu, Güzelköy, Durasıllı, Bereketli, Hamzallı ve Pirlibey Mahallelerinde tedbiren karantina uygulanmış olup hayvan hareketi yasaklanmıştır. ” ifadelerine yer verildi.