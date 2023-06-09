‘Hastane yemekleri hasta ediyor’

Hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları son günlerde verilen yemek görsellerini sosyal medyada paylaşarak, tepkilerini dile getirdi.

Latif SANSÜR

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Ekonomi hastanelerdeki yemekleri de etkiledi Türkiye’nin her yerinden hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları verilen yemeklerin görsellerini sosyal medyada paylaşarak, bazıları da SÖZCÜ Whatsapp hattına göndererek yaşanan sıkıntıyı dile getirmeye çalıştı.

Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yapılan paylaşımda, hasta ve yakınına verilen kahvaltı tabağında sadece 6 zeytin, küçük bir parça peynir ve bir tane reçel görünürken; İzmir Torbalı İlçe Devlet Hastanesinde ise iki kişiye, içinde iki kaşık yemek ve bir dilim ekmek olan bir yemek tabağı verildiğini iddia eden görseller paylaşıldı.

MİLAS'TA DURUM FARKLI DEĞİL

Muğla'nın Milas ilçesindeki Devlet Hastanesi'nden diyabet hastası annesine verilen kahvaltı görselini paylaşan Berfin Demir, “Soruyorum: Annem kalp tansiyon ve diyabet hastası. Dört gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. İki gündür serviste. Böyle bir durumda olan hastaya verdiğiniz yemek bu mu? Hastanede hizmet yok, yemek yok, hiç bir şey yok Sadece adı Hastane” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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