Hatay’daki orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde önceki gün bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşle başlayan orman yangını bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde önceki gün saat 14:00 sıralarında bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yerleşim yerlerini de tahdit etti. Yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edildi. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTIN ALINDI

Havadan ve karadan üç gün süren mücadele sonrası yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay Belendeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar” dedi.

Orman yangınında zarar gören alanlar ile devam eden soğutma çalışmaları görüntülendi.