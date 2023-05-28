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Hatay Seçim Sonuçları, 28 Mayıs 2023 2.Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Oy Oranları

Türkiye’de 2.Tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken Hatay’da, 15 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!

Yayınlanma: 20:00 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Hatay Seçim Sonuçları, 28 Mayıs 2023 2.Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Oy Oranları

Hatay seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. Hatay'ın 15 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 1.062.040 seçmen katılmaktadır.

 

Hatay Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, Hatay’da ne oldu?

AdayOy OranıToplam Oy
Kemal Kılıçdaroğlu%48,08418.709 
Recep Tayyip Erdoğan%48,03418.228 
Sinan Oğan%3,5731.118 
Muharrem İnce%0,322.747 
  • Cumhurbaşkanlığı Oy Oranları: Kemal Kılıçdaroğlu, %48,08 oy oranıyla 418.709 oy alarak birinci oldu. Recep Tayyip Erdoğan, %48,03 oy oranıyla 418.228 oy alarak ikinci oldu. Sinan Oğan, %3,57 oy oranıyla 31.118 oy alarak üçüncü, Muharrem İnce, %0,32 oy oranıyla 2.747 oy alarak dördüncü oldu.
  • Parti Oy Oranları: AK Parti, %33,54 oy oranıyla 4 milletvekili kazandı. CHP, %28,55 oy oranıyla yine 4 milletvekili çıkardı. MHP, %12,24 oy oranıyla 1 milletvekili elde etti. TİP, İYİ ve YSP ise sırasıyla %8,76, %8,17 ve %3,02 oy oranlarıyla 1’er milletvekili çıkardı.

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