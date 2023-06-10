Hatay ve İstanbul Baro Başkanlarından Can Atalay açıklaması

Hatay’dan milletvekili seçilmesine rağmen halen cezaevinde tutulan avukat Can Atalay için Hatay ve İstanbul Baro Başkanları açıklama yaptı. Atalay’ın serbest bırakılmasını isteyen baro başkanları, Atalay'ın özgürlüğüne kavuşmasının ve TBMM'de yemin ederek yasama görevini yerine getirmesinin, demokratik hukuk devletinin gereği olduğunu belirtti.

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Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden avukat Can Atalay için Hatay Baro Başkanı Avukat Hüseyin Cihat Açıkalın ile İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, açıklama yaparak Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi.

“YASAMA FAALİYETLERİNE KATILMASININ SAĞLANMASI ÇAĞRIMIZDIR”

Hatay Baro Başkanı Açıkalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Hatay bölgesinden milletvekili seçilen değerli meslektaşımız Sayın Şerafettin Can Atalay'ın mazbatasını almasıyla beraber kazandığı milletvekilliği statüsü yasama faaliyetlerine de katılmasını zorunlu kılmaktadır. Anayasanın amir hükümleri, ilgili yasaların bu konudaki açık ve amir hükümleri karşısında bir an önce tahliye edilmesi ve yasama faaliyetlerine katılmasının sağlanması çağrımızdır, talebimizdir.”

“YEMİN TÖRENİNE HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KATILAMADI”

Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç ise Atalay'ın tutukluluğunun devam etmesinin hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* “28. dönem milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarını içeren ve 30 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Mayıs 2023 tarihli kararda yargılanmakta olduğu bir karar nedeniyle tutuklu bulunan İstanbul Barosu üyemiz Avukat Şerafettin Can Atalay'ın Hatay ile seçim çevresi sonuçları uyarınca milletvekili olduğu kesinleşmiştir.

* Buna rağmen meslektaşımız, avukatları aracılığıyla milletvekilliği mazbatasını almış olmasına rağmen 2 Haziran 2023 tarihi itibariyle TBMM'de yapılan yemin törenine hukuka aykırı bir şekilde katılamamıştır. Anayasamızın yasama dokunulmazlığı başlıklı 83 maddesinin ikinci fıkrası, ‘seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz' şeklindedir.

* Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1 numaralı protokolünü serbest seçim hakkı başlıklı üçüncü maddesi bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında vurgulandığı üzere sözleşmedeki taraf devletler, bireyin seçimlerde aday olma ve seçildikten sonra milletvekili olarak görevlerini icra etme hakkını güvence altına almakla yükümlüdürler.

“YASAMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİNİN YOLU AÇILMALIDIR”

* İstanbul Barosu üyesi Avukat Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine derhal katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının gereğidir. Bunun yanında AHİM içtihatları, Yargıtay ve Anayasa içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın, seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesinin yolunun açılması gerekmektedir. CMK 105 uyarınca yetkililerin bu konudaki görevlerinin gereğini yerine getirmeleri ise demokratik hukuk devletinin gereğidir.”

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