Hatay’da polis meslektaşını şehit etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu. Deprem bölgesi Hatay'da geçici görevde olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın denetleme görevi sırasında aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla göğsünden vurularak şehit edildiği ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya’nın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun” dedi.

MESLEKTAŞI ŞEHİT ETMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne geçici olarak görevlendirilen komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya’nın (36) bugün saat 04.00 sıralarında denetleme görevi sırasında aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla göğsünden vurularak şehit edildiği ortaya çıktı.

Olayda polis memuru Hüseyin Yeşil de ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru Hatay Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, meslektaşları tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi polis memuru da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

OTOPSİ YAPILDI

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Sarıkaya’nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sarıkaya’nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. (DHA)

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