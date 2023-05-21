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Hatay’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Zeynep Yağmur Okur (18) ile Mustafa Eker (41) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Hatay’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mustafa Eker yönetimindeki 31 AGM 147 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hatice Kübra Okur yönetimindeki 80 DR 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ön kısımlarından ağır hasar alan iki otomobilde bulunan Mustafa Keser, Hatice Kübra Okur, Gülşah Eker, Aybars Eker, Sümeyye Doğulu yaralandı. Zeynep Yağmur Okur ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol ve Osmaniye Devlet hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Eker de hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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