Hatay’da korkutan deprem (Son depremler)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Hatay’ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53’te Hatay’ın Defne ilçesinde yaşandı. Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, “Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil.” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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