Hatay’da orman yangını
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)