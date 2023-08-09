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Hatay’da orman yangını

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 17:19 - 09 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Hatay’da orman yangını

Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

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