Hava durumu yaz gibi olacak… Haftanın hava tahminleri

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu hafta yurdun önemli kısmını açık bir hava bekliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetlenmesi beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla sağanak yağış görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde hissedileceği tahmin ediliyor.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya’nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzey, Van’ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır’ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YAZDAN KALMA HAFTA

Tahminlere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağışlar görülecek ancak yurdun kalan kısmında havanın açık olması bekleniyor. Hafta genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken haftanın son günlerinde doğru güney kıyılarımızda sıcaklık 40 derece yaklaşacak.

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