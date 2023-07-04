Havaalanında yakalandı! FETÖ’cü, adını Allen olarak değiştirmiş…
İstanbul Havalimanı'ndan ABD pasaportuyla ülkemize giriş yapan bir kişinin şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Parmak izi alınan şüphelinin Abdullah U. olduğu ve FETÖ’den (Fetulllahçı Terör Örgütü) arandığı ortaya çıktı.
İstanbul Havalimanı’nda profil analizi çalışmaları yapan polis ekipleri, 23 Haziran'da ABD'den gelen bir yolcunun şüpheli davranışlar sergilediğini fark etti. Bunun üzerine bir süre takip edilen şüpheli durduruldu. Allen B. adına ABD Pasaportu bulunan şüphelinin parmak izi alınmasına karar verildi.
Şüphelinin parmak izi alınınca, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında aranma kaydı bulunan Abdullah U. olduğu anlaşıldı. ABD vatandaşlığı alan ve adını değiştiren Abdullah U. işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.