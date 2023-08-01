Havaya ateş açtı, elektrik kesildi, tepki gösteren kuzenini öldürdü

Adana'da havaya pompalı tüfekle ateş edip, sokaktaki elektriğin kesilmesine neden olan Abdullah Başbudak, kendisine tepki gösteren kuzeni Rafet Deveci'yi de tabancayla öldürdü. Kuzen katil karakoldaki ifadesinde "İri yarı olduğu için dövemezdim. Silahla ateş ettim" dedi.

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Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkan Abdullah Başbudak, pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrik kesildi. Bunun üzerine Başbudak’ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci pencereye çıkıp, “Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi” diyerek tepki gösterdi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

27 yaşındaki Abdullah Başbudak’ın küfretmesiyle başlayan tartışma, 28 yaşındaki Deveci’nin sokağa inmesiyle kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci’ye 5 el ateş etti. Göğsüne ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kuzeni kanlar içinde yere yığıldı.

MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

“DÖVEMEZDİM, SİLAHLA ATEŞ ETTİM”

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Abdullah Başbudak’ı, motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen katil, ifadesinde, “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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