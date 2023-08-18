‘Havlu Hareketi’ yayılıyor: Çeşme’nin ardından Foça’da

Yunanistan'da başlayan ve İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz hafta yurttaşların plajların ücretsiz halk plajlarına çevrilmesini karşı başlattığı eylemler bu kez Foça ilçesinde gerçekleştirildi. Yurttaşlar adına basın açıklamasını okuyan Foça'nın Sesi Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu üyesi Yıldız Tüm, “Sahiller halka kapatılamaz. Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Denize girmemizi kimse engelleyemez. Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır” dedi.

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Yunanistan’da başlayan ve İzmir’in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz hafta yapılan eylem bu kez Foça’da gerçekleştirildi. Foça’nın Sesi Yardımlaşma ve Dayanışma Platformunun “Kıyılar Halkındır Engellenemez” sloganıyla yaptığı çağrı ile Yeni Foça Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen STK temsilcileri ve yurttaşlar plajların ücretsiz halk plajı olmasını talep etti.

“ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZDEN BİR AN OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Yurttaşlar ve STK’lar adına basın açıklamasını okuyan platform üyesi Yıldız Tüm şunları söyledi:

* “Yunanistan'da başlayan, Çeşme'de devam eden ve biz Foçalıların da son derece mustarip olduğu ‘Foça Havlu Hareketi'ni bugün burada başlatmış bulunuyoruz. Sahiller, doğanın bizlere sunduğu cömert bir hediyedir ve herkesin eşit şekilde paylaşması gereken bir kaynaktır. Anayasanın 46’ncı maddesine göre sahiller halka kapatılamaz. Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

* Denize girmemizi kimse engelleyemez. Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır. Engellenemez. Ne yazık ki Türkiye'nin birçok sahil şeridinde olduğu gibi Foça'da da sahilden yararlanma hakkımıza tecavüz ediliyor. Ne yerel yönetimler ne de merkezi hükümet buna müdahale etmiyor. Aksine bu tecavüzü destekliyor. Bizler bu güzel ülkenin, yurtsever ve demokratik insanları olarak özgür irademizle kendi haklarımızı savunuyor, bu alanları işgal edenlerin kıyıları halka terk etmesi talebimizi dile getiriyoruz.

* Foça'nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu olarak ‘Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz’ diyerek sadece klavye başında yazışarak değil, haksızlığın olduğu her yerde örgütlü mücadelemizden bir an olsun vazgeçmeyeceğimizi bildirmek istiyoruz ve kıyılar halkındır, engellenemez diye haykırıyoruz.”

SLOGANLARLA VE DÜDÜKLERLE PLAJA YÜRÜDÜLER

Basın açıklamasının ardından yurttaşlar sahil boyunca ellerinde “Kıyılar Halkındır”, “Bu ne ‘beach’im iş!”, “Biz koruduk biz koruyacağız”, “Her yer foça her yer direniş” ve “Sahiller, kıyılar bizim, işgaliyeye son” yazılı pankartlarla yürüyerek ücretli olan plajlara yürüdü.Yurttaşlar, ücretli plajlara geldiklerinde de ellerindeki havluları plaja yayarak oturdu. (ANKA)

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