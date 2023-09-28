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Hayalet ekran hırsızlığı kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de üç şüpheli dakikalar içinde park halindeki araçtan 'hayalet ekran' olarak adlandırılan  gösterge panellerini çaldı.

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Hayalet ekran hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece’ye bağlı Tevfik Mahallesi’ne otomobille gelen 3 hırsız park halindeki otomobilin yanında durdu.

Ardından şüpheliler, otomobilin kapısını açarak dakikalar içinde aracın hayalet ekranını söktü.

Yüzlerinin görünmemesi için şapka kullandıkları görülen 3 şüpheli, söktükleri hayalet ekranla birlikte araçlarına binerek kayıplara karıştı.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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