Hayalet ekran hırsızlığı kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de üç şüpheli dakikalar içinde park halindeki araçtan 'hayalet ekran' olarak adlandırılan gösterge panellerini çaldı.
Küçükçekmece’ye bağlı Tevfik Mahallesi’ne otomobille gelen 3 hırsız park halindeki otomobilin yanında durdu.
Ardından şüpheliler, otomobilin kapısını açarak dakikalar içinde aracın hayalet ekranını söktü.
Yüzlerinin görünmemesi için şapka kullandıkları görülen 3 şüpheli, söktükleri hayalet ekranla birlikte araçlarına binerek kayıplara karıştı.
Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)