Hayali ihracatla 23 milyon dolarlık vurgun

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğratan çete çökertildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Polis ekipleri hayali ihracat yapan bazı şüphelileri belirleyince çalışma başlatıldı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçen ekipler, 21 şüpheli belirledi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

İstanbul merkezli Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır'da bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polisin peşinde olduğu 5 şüpheliden birinin yurt dışında bulunduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SAHTE FATURA VE DEKONT BELGESİ

Gözaltına alınan şüphelilerin nasıl hayali ihracat yaptıkları da anlaşıldı. Polisin araştırmalarına göre, şüpheliler hayali ihracat için hazırlanan sahte faturalar ve sahte banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ediyordu. Sahte belgelerle firmalarını ihracat yapmış gibi gösteren şüpheliler, KDV iadesi alma hakkı kazanıyordu.

KDV İADESİ KARŞILIĞI LÜKS ARAÇ VERGİSİ

İddiaya göre şüpheliler, yurt dışından cep telefonu ve lüks araçlar da ithal ediyordu. Telefon ve lüks araçlarda ödemeleri gereken vergilerin, hayali ihracatla haksız olarak elde ettikleri KDV iadelerinden düşülmesini sağlıyorlardı.

5.5 MİLYARLIK SAHTE FATURA

Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporlarda aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracıların bulunduğu şüphelilerin usulsüz ihracat-ithalat işlemleri sonucu kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar (639 milyon 776 bin 961 Lira) dolandırdığı belirlendi. Aldıkları KDV iadeleri için 204 milyon dolar (Yaklaşık 5.5milyar lira) sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.