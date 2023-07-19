Hayati Yazıcı’nın acı günü
Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul’da yaşamını yitiren Yazıcı’nın cenazesi, 21 Temmuz’da cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, annesi vefat eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki taziye mesajında, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı’nın annesi Fatma Yazıcı teyzemizin vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadesini kullandı. (AA)