Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.
Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:
-Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı.