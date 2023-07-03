Her yerde aranıyordu… ‘Kara Mamba’ Isparta’da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın Isparta'da yakalandığı operasyonun yeni detayları ortaya çıktı.

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İİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, “Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçu ile ilgili, İnterpol tarafından Avrupa’da kırmızı bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik 13 Haziran’da operasyon düzenlendi.

Operasyonun devamında, narkotik ekipleri Leijdekkers’ın yine kırmızı bültenle aranan sağ kolu ‘Kara Mamba’ lakaplı İsaac Bignan’ın da Türkiye’de olduğunu, operasyonun ardından kaçış planı yapmaya başladığını belirledi.

Ekipler bunun üzerine çalışmalarını derinleştirdi ve kaçma hazırlığında olduğu belirlenen İsaac Bignan’a ve ona yardım edenlere yönelik yeniden operasyon düzenledi.

FİNİX 3 KİŞİYLE BİRLİKTE İSTANBUL’DA YAKALANDI

Son düzenlenen operasyonda Leijdekkers’ın adamlarından olduğu belirlenen yine kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Finix’in kaldığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve pasaport ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde Finix’in İsaac Bignan’ı kaçırmak için Türkiye’ye geldiğini belirledi.

YATLA KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPILIYORDU

Ekipler incelemelerinin ardından İsaac Bignan’ın eşiyle birlikte Muğla’nın Fethiye ilçesinde saklandığını saptadı.

Bignan’ın buradan bir yatla yurt dışına kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için 25 Haziran’da operasyon için düğmeye bastı.

İsaac’ın yanındakilerle birlikte Isparta’ya gittiğini saptayan narkotik polisi, burada şüphelilere baskın yaptı.

Baskında İsaac Bignan, Ömer K. ve Murat P. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul’a getirildi.

8 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda suikast silahı, çelik yelek, takip gözlem cihazı, para vakumlama cihazı, çok sayıda pasaport, cep telefonu ve para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı. (DHA)

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