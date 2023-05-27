Hizbullah Meclis’e girdi Okkan’ın kemikleri sızladı

Elazığ’dan ikinci kez milletvekili seçilen CHP’li Gürsel Erol, Hizbullah tarafından katledilen Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı hatırlattı. “AKP iktidarı Hizbullah’ın siyasi uzantısı olan HÜDA PAR’ı Meclis’e sokarak Okkan ve arkadaşlarının kemiklerini sızlattı” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Oyunu yüzde 105 artırarak ikinci kez Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol, Cumhur ittifakı tarafından TBMM'ye terör örgütleriyle ilgili yasal düzenleme getirilmesi halinde Meclis'i birbirine katarak o teklifi getirenlerin alnını karışlayacaklarını söyledi. Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 27. dönem Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Elazığ ve ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapıyor. Bölücü terör örgütünün başı Abdullah Öcalan ve terör örgütleriyle ilgili hiçbir düzenlemenin Meclis'e getirilemeyeceğini belirten Gürsel Erol, SÖZCÜ'ye konuştu: Elazığ'dan, Gazi Caddesi'nden hem Elazığ'a hem Türkiye'ye haykırıyoruz: Abdullah Öcalan ve terör örgütleriyle ilgili bir yasal düzenlemeyi Meclis'e getirmeye cesaret edemezler. Herkes rahat olsun. Terör örgütleriyle ilgili düzenlemeyi getirecek olan biz olmayacağız.

AKP DÖNEMİNDE terör BAŞLADI

Terör örgütleriyle ilgili düzenlemeyi AKP'nin 2003-2016 yılları arasında üç kez Meclis'e getirdiğini, bunların CHP tarafından reddedildiğini hatırlatan Gürsel Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: Sayın Cumhurbaşkanı'mız televizyon canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun sahte seçim reklamı için ‘Kandil videosu montaj' dedi. Montaj olduğunu kendisi itiraf etti. Bu ülkeyi 2002 yılına kadar yönetenler, 1999 yılında Abdullah Öcanlan'ı getirdiler. Başbakan Bülent Ecevit, yardımcısı Devlet Bahçeli'ydi. Öcalan yargılandı, idam cezası kaldırıldığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Devletimiz 2002 yılına kadar terörü sıfırladı ve AKP iktidarına ülkeyi terörü bitirilmiş olarak teslim etti. 2002 yılından günümüze kadar yanlış politikalardan kaynaklı terör yine kendisini Türkiye'de var etti. Terör bunların döneminde canlandı.

GAFFAR OKKAN'I ŞEHİT EDENLER

PKK'nın ülke içinde tehdit olduğunu, Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin de bu ülke için tehdit olduğunu belirten Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: Gaffar Okkan'ı ve aynı gün 5 korumasını şehit eden Hizbullah da son derece tehlikeli bir örgüttür. Ne yazık ki Gaffar Okkan'ı şehit eden örgütün siyasi uzantısı olan partinin temsilcileri de AKP listesinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Onlara karşı niçin sessiz kalınıyor, isyan edilmiyor? Gaffar Okkan'ın ve birlikte şehit edilen 5 polisimizin kemiklerini sızlattılar. Okkan ve arkadaşları, bu durumda mezarında rahat uyuyabilecek mi? Biz mücadele edeceğiz. CHP Atatürk'ün partisidir. CHP, devletin partisidir. Bu anlamda da biz devletimize de Meclisimize de sahip çıkacağız.

Bakanlık bile vermedi çantada keklik sandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da Ticaret Lisesi'nde öğrenim gördüğünü ve liseyi birincilikle bitirdiğini kaydeden Gürsel Erol, Elazığlılar’a şu çağrıda bulundu: 28 Mayıs'ta sandık başına gideceksiniz. Bu bölgenin evladı, bu bölgenin ekmeğini yemiş, Ticaret Lisesi’ni birincilikle bitirmiş genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığında destek verin. Bu memleketten de bir cumhurbaşkanımız olsun. AKP bu şehre bir bakanlık bile vermedi, hep çantada keklik gördü. Pazar günü sandığa gidin bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu şehirde hem bir bakan olsun hem de bir cumhurbaşkanı olsun.