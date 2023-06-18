Hızlı tren faciadan döndü

Yüksek Hızlı Tren yolunun Yozgat-Sarıkaya arasında raylarının altı sel nedeniyle boşaldı. Kılavuz lokomotif raydan çıkarken yolcu treninde büyük bir facia önlendi.

Saygı ÖZTÜRK

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Gerekli eksikleri tamamlanmadan nisan ayında açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni’nde, bugün büyük bir faciadan son anda dönüldü.

“ÇORLU’DAN DAHA BÜYÜK BİR FACİA YAŞANABİLİRDİ”

Kılavuz lokomotif, altı boşalan yolun raylarından çıktı ve durum arkadan gelmekte olan hızlı tren makinistlerine bildirildi. Olayı yaşayan bir demir yolu yetkilisi SÖZCÜ’ye, “Çorlu faciasından daha büyük bir facia yaşanabilirdi. Kılavuz lokomotifin olayı fark etmesi ve raydan çıkmasıyla bunun önüne geçildi” dedi.

SENDİKALAR DA UYARMIŞTI

Yolun eksiklikleri giderilmeden açıldığı ulaşım sendikası tarafından da daha önce gündeme getirilmişti. Hızlı Trenin yolcuları demir yolunun trafiğe kapanması nedeniyle otobüsle Sivas’a götürüldü. Akşam saatlerinde TCDD’den yapılan açıklamada demir yolunun trafiğe açıldığı bilgisi verildi.

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