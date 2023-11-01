Hüda Kaya gözaltına alındı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani eylemleri kapsamında yapılan soruşturmayla ilgili gözaltına alındı. Kaya, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan “yakalama emrine” istinaden İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Hüda Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: İFADE VERMESİ ENGELLENDİ

Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu tarafından gözaltıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kaya'nın X hesabından yayımlanan açıklama şöyle:

– “Hüda Kaya hakkında 27 Eylül’de hukuksuz bir şekilde kaçak kararı alınması akabinde, tarafımızca bu karara itiraz edilmiş, kaçak olmadığı, ikametinde ulaşılabilir olduğu, telefonlarının açık olduğu, her zaman ifadeye hazır olduğu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirtilmiş olmasına ve yakın tarihlerde İstanbul Cumhuriyet savcılığına gidip ifade vermiş olmasına rağmen, yine kendisinin savcılık kalemi ile görüşüp gerekirse Ankara’ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık kararının kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya’nın ifade vermesi keyfi şekilde engellenmiştir.

“UÇAĞIN KALKMASINA 10 DAKİKA KALA GÖZALTINA ALINDI”

– Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Sayın Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır. Bu tamamen haksız, keyfi ve hukuksuz süreci kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

HEDEP: İKTİDAR YARGIYI SOPA OLARAK KULLANMAYI BIRAKMALI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Önceki dönem milletvekilimiz Hüda Kaya, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Kaya'nın her zaman ulaşılabilir olmasına rağmen keyfi ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. İktidar yargıyı sopa olarak kullanmayı bırakmalı, Kaya da bir an önce serbest bırakılmalıdır” denildi.