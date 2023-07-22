HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda İl Başkanı Salih Demir yaralandı, İl Sekreteri Sacit Pişgin ise yaşamını yitirdi. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

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Adana’nın Seyhan ilçesindeki HÜDA-PAR İl Başkanlığı binasına saat 17.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

HÜDA-PAR’DAN AÇIKLAMA

HÜDA-PAR, saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı! İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz! Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz” denildi. (DHA)

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