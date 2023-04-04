HÜDA-PAR’lı yönetici tarih verip tehdit etti

AKP'yi destekleyeceğini açıklayan HÜDA-PAR'ın yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu, 14 Mayıs seçimleri öncesi muhalifleri tehdit eden bir açıklamada bulundu.

Veli TOPRAK

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Terör örgütü Hizbullah ile olan ilişkisini reddetmeyen HÜDA-PAR’ın GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalifleri tehdit eden sosyal paylaşımda bulundu.

Tanrıkulu’nun “Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık Hüdapar ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır” şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti.

“SEN SANDIN BURASI İRAN”

Tanrıkulu'nun paylaşımının altına onlarca tepki mesajı bırakıldı. İşte onlardan bazıları:

Tanrı soy ismini kullanmak caiz mi, eğer caiz değilse önce soy ismini değiştir sonra diğerlerini düzeltirsin.

Soyadınız yanlış yazılmış sarayın kapıkulu olacaktı.

Cürmünüz kadar yer yakarsınız. Allah'tan büyük müsünüz?

Seçimden sonra o karanlık düşüncelerinizle birlikte silinip gideceksiniz olacak olan budur.

Sen sandın ki burası İran'dır, Afganistan'dır, yanıldın sofi burası Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Halkı alenen tehdit eden bu şahıs hakkında emniyet ve yargı sessiz mi kalacak?

Ne İslam düşmanıyız ne aile. Bu dille, bu tavırla bir de oy istiyorsunuz öyle mi. Tehdit şimdiden başlamış. Kör değiliz.

Siz kimsiniz ki bu milleti tehdit edebiliyorsunuz? Haddinizi bilin!

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