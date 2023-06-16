Hudut kapısına roket atan 6 terörist SİHA ile öldürüldü
Kilis'in Öncüpınar sınır kapısına 11 Haziran günü roketatarlı saldırıda bulunan 6 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı ile adım adım takip edilerek etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 6'sı da Suriye uyruklu çıktı. Böylece son 5 gün içinde Öncüpınar Hudut bölgesine saldıran teröristlerden 57'si öldürüldü.
Öncüpınar Sınır Kapısına yönelik Suriye'nin Tel Rifat ve Münbiç bölgelerinden RPG-7 roketatarla 5 adet roket fırlatan teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan sıcak takip kapsamında hain saldırıyı planlayan teröristlerden 6'sı bir araç içinde etkisiz hale getirildi.
Sınır bölgesinde konumlanan Mehmetçiğe yönelik saldırı, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttükleri belirlenen teröristlere yönelik dün Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta hava harekâtı gerçekleştirildi. Dün Münbiç bölgesinde hareket halindeki silah ve mühimmat yüklü araç adım adım izlendi ve uygun zamanda gerçekleştirilen harekâtla tam isabetle vuruldu. Sivil zırhlı araç içindeki PKK-YPG'li 6 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
ÖNCÜPINAR’A ROKET ATAN TERÖRİSTLER
Tümü Suriye uyruklu sözde Münbiç Askeri Meclis üyesi oldukları belirlenen teröristlerin, Mehmetçiğe yönelik Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekâtlarında da çok sayıda silahlı ve bombalı saldırı girişiminde bulundukları belirlendi. 6 teröristin hafta sonu Kilis Öncüpınar bölgesine roketli saldırı gerçekleştiren teröristler oldukları tespit edildi.
Öldürülen teröristlerin Murat kod adlı Ahmaad Mouhammad, Ebu Musab kod adlı Abdulkerim Yunus Obeyid, Abdullah kod adlı Hassan Ebu İbrahim, Faris kod adlı Moustafa Halil El Derviş, Mustafa kod adlı Şerif El Abdullah ile Velat kod adlı Mouhammad Nebo Ali oldukları öğrenildi.
MİT, NUSAYBİN’İN KARŞISINDA ARAÇ İÇİNDE VURDU
Aynı gün Mardin'in Nusaybin İlçesinin tam karşısındaki Haseki Vilayetine bağlı Kamışlı İlçesi ile El Kâhtaniye kasabası arasında kalan Şorik Köyü yakınlarında içinde teröristlerin bulunduğu bir araca Milli İstihbarat Teşkilatı’nca hava harekâtı gerçekleştirildi.
Silahlı İnsansız Hava Aracıyla gerçekleştirilen nokta hava harekâtında araç tam isabetle vuruldu. Hurda yığınına dönen araçta bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Nusaybin sınırında konumlanan Mehmetçiğe karşı saldırı keşfi içinde oldukları bildirildi.