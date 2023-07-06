İBB ekiplerine silahlı ve pitbullu saldırı

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde kamu arazisindeki kaçak yapıya yıkıma giden İBB zabıta ekipleri; bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, yasaklı pitbull köpeğini zabıta görevlilerinin üzerine saldı. Bir polis memuru köpeğin saldırısında yaralandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe sınırlarında yer alan Gürpınar Sahilindeki kamu arazisinde yıllardır süren işgale son vermek için hareketi geçti.

Kaçak yapıyı yıkmak için zabıta ve ilgili birimleriyle harekete geçen İBB, Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nü de bilgilendirdi.

Sabah saatlerinde hukukun gereğini yerine getirmek için bölgeye giden İBB ekipleri, yaklaşık 15 kişiden oluşan bir grubun önce sözlü sonra fiziki saldırısına uğradı.

Sanayi tipi tüplerle kaçak yapının önüne set çekmek isteyen grup; gaz bombası, bıçak ve silahlarla yıkımı durdurmaya çalıştı.

İş makinelerinin üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalışan saldırganlar, küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Havaya ateş açtı.

Yasaklı cins pitbull köpeğini görevlilerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısında bir polis memuru yaralandı.

Bir görevliyi bıçakla yaralayan kişilerin attığı gaz bombası bir başka İBB personelinin de göğsüne isabet etti. İki İBB çalışanı ve polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

KAMUNUN MALI GERİ ALINDI

İBB ekipleri tüm saldırılara rağmen hukukun gereğini yerine getirerek kaçak yapıyı yıktı, kamu alanı yeniden halka kazandırıldı.

İstanbul Valiliği 2020 yılında aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanın İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne 2 yıl süre ile ön tahsis işlemini gerçekleştirmişti.

İBB yönetimi yasa gereği spor tesisinin kendi yetki alanında olması nedeniyle yargı sürecini başlattı. İstanbul bölge İdare Mahkemesi tarafından 2021'de ön tahsis işleminin iptaline karar verildi.

İstanbul Valiliği kararı istinafa taşıdı. Mahkeme talebi reddetti ve kararın 24 Ekim 2022'de valiliğe tebliğ edilmesiyle yargı kararı kesinleşti.

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