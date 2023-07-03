İBB imar müdürü darp edilmişti… Soruşturma tamamlandı

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak bir işletmeyi yıkmak isterken İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten’in de aralarında bulunduğu İBB ekiplerinin darp edilmesine ilişkin 6 kişi hakkında dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmeyi yıkmak için bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin saldırıya uğraması ve İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Şube Müdürü olarak görev yapan müşteki Ramazan Gülten ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapan Nazan Başelli'nin yanlarında müşteki zabıta görevlileriyle birlikte Harem sahil yolunda bulunan bir kafe hakkındaki yıkım kararının uygulanmak üzere geldikleri kaydedildi.

GÖREVLİLERİN YANINA GELEREK TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

İddianamede, işyerinin fotoğraflarının çekildiği sırada şüpheliler Mehmet Taşdelen ve Cemil Çakıroğlu'nun görevlilerin yanına geldiği ve aralarında tartışmaya başladıkları belirtildi.

İddianamede, bölgede bulunan iki ayrı restoranın sahibi veya çalışanı olan diğer şüphelilerin de tartışmaya dahil oldukları anlatılarak, tartışma sırasında şüpheli Cemil Çakıroğlu'nun müşteki Nazan Beşelli'ye hitaben “uygunsuz hakaret yaparsan” diyerek müştekinin bileğinden tutarak iteklediği kaydedildi.

KEMİK KIRIĞINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALADIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, diğer şüphelilerin olay yerine geldiği ve şüphelilerden Abdullah Şanlıer'in müşteki Ramazan Gülten'in gözüne ve burnuna yumruk atarak kemik kırığına neden olacak şekilde yaraladığı belirtildi.

Şüpheliler Batuhan Ekşi, Garip Özay ve Hükmü Turan'ın yere düşen müşteki Ramazan Gülten'e tekme ve tokat vurmak suretiyle cebir uyguladıklarının belirtildiği iddianamede, şüphelilerden Feti Turan'ın da müşteki zabıta görevlilerini itekleyerek ve müdahale yapacakları sırada araya girerek, görevilerini yapmaları engelledikleri kaydedildi.

Savcılık, şüphelilerin üzerine atılı suçları inkar ettiklerini, ancak olay anında çekilen kamera görüntüleri, adli tıp raporu ve teşhis tutanakları dikkate alındığında şüpheliler hakkında iddianame hazırlamak için yeterli suç şüphesine ulaşıldığını belirtti.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerden Abdullah Şanlıer hakkında “kamu görevlisine karşı kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından toplamda 2 yıl 11 aydan, 10 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler Batuhan Ekşi, Cemil Çakıroğlu, Feti Aydın, Garip Özay ve Hükmü Turan'ın ise “görevi yaptırmamak için direnme suçundan 8 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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