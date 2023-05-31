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İBB İmar Müdürüne saldıran şüpheli tutuklandı

İBB ekiplerinin Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri yıkmak için yaptığı çalışmada, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten’e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltı işlemleri sonrasında adliyeye gönderildi. Şüphelilerden Cemil Ç. tutuklanırken, Garip Ö. serbest kaldı.

Habip ATAM
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İBB İmar Müdürüne saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri yıkmak için yaptığı çalışmada, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltı işlemleri sonrasında adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden Cemil Ç. tutuklanırken, Garip Ö. serbest kaldı.

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