İBB İmar Müdürüne saldıran şüpheli tutuklandı
İBB ekiplerinin Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri yıkmak için yaptığı çalışmada, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten’e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltı işlemleri sonrasında adliyeye gönderildi. Şüphelilerden Cemil Ç. tutuklanırken, Garip Ö. serbest kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri yıkmak için yaptığı çalışmada, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltı işlemleri sonrasında adliyeye gönderildi.
Şüphelilerden Cemil Ç. tutuklanırken, Garip Ö. serbest kaldı.