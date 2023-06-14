İBB Meclisi’nde gerilim: Salonu terk ettiler

İBB Meclisi’nde AKP’li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ ile ilgili ithamlarına yanıt vermek isteyen CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı’ya oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz vermeyince gerilim çıktı. Balyalı ve CHP’li üyeler meclis salonunu terk etti.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının üçüncü birleşimi meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı.

Oturum meclis üyelerinin gündem dışı konuşmaları ile başladı. AKP'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, 5 Haziran Çevre Haftası ile ilgili konuşma yaptı.

Hasanoğlu Haliç ile ilgili algı operasyonu yapıldığını savunarak “İstanbul'un hafızası unutturulmaya çalışılıyor. Manipülasyon senaryosu gündemde. Birkaç gün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir algı oyunu yaptı. Su sporları yarışı düzenliyor, Haliç'in cazibe merkezi haline gediğini söylüyor. Mağlup cumhurbaşkanı yardımcısı adayının gündemde kalması lazım hemen Haliç'e gidiyor. Haliç'te su sporları 2001'de başladı. Kar yağar balıkçıda, sel basar Bodrum'da, deprem olur kayakta. 70 saat yangın söndürülemez başkan Haliç'te. Haliç 2001'den beri cazibe merkezi, İmamoğlu'na diyorum ki ‘uyan da balığa gidelim.' Açılışı yapılan Haliç Spor Merkezi de Ak Parti'nin projesi” dedi.

“AKP'DEN ÖNCE ATMOSFER YOKTU”

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Hasanoğlu'na cevap vererek “Allah AK Parti'den razı olsun. AK Parti iktidara geldikten sonra buzdolabına, bardağa kavuştuk. AK Parti'den önce atmosfer yoktu oksijen tüpüyle dolaşıyorduk. Gerçekten Melen Barajı’nda son durum nedir? Ne zaman kullanacağız? Bütün yeşil alanları katledip, betona gömdüler çevreden bahsediyorlar. Haliç'e biyolojik atık tesisini iptal ederek biz kurtardık. 25 yıldır çözülemeyen Kurbağalıdere'yi biz çözdük” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI BAŞKA HÜLYALAR KURUYOR”

Hasanoğlu tekrar söz alarak Kurbağalıdere'nin AKP projesi olduğunu ve yeni yönetimine yüzde 90 tamamlanmış olarak devredildiğini söyledi. Melen projesinin yatırım maliyetinin 22 milyar TL olduğunu ve Melen sayesinde İSKİ'nin kasasına 20 milyar TL girdiğini belirtti. Hasanoğlu “İstanbul 1994 öncesine döndürülüyor. Belediye başkanı İstanbul ile ilgilenmiyor başka hülyalar kuruyor” diye konuştu.

SALONU TERK ETTİLER

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, Hasanoğlu'nun ithamlarına cevap vermek için ısrarla söz istedi. Ancak oturumu yöneten Okul, kürsüye diğer konuşmacı geldiği gerekçesiyle söz vermedi.

Kürsüdeki konuşmacı AKP'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse konuşma yapmaya başladı. Balyalı, kendisine söz vermeyen Okul'u protesto ederek CHP'li meclis üyeleri birlikte salonu terk etti.

AKP'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse konuşmasını tamamladıktan sonra salonda kalan CHP Sözcüsü Kösedağı'na söz verildi.

Kösedağı, “Sadullah bey İSKİ ile ilgili konuştu. CHP grubu adına yarın İSKİ yatırımlarıyla ilgili konuşma yapılarak bilgi verileceğini söyleyecektik. Siz grup başkanvekiline söz vermediniz, adil davranmadınız. Partinizin samimiyetini ortaya koydunuz. Kınıyoruz. Kendiniz çalın, kendiniz söyleyin” dedi.

Okul da “Daha önce de grup başkan vekiline söz verilmediği oldu, sesiniz çıkmadı. Konuşmacı kürsüye çıktığında söz istediğiniz için vermedim. Biz yüreğimizin sesini dinliyoruz adil şekilde yönetiyoruz” karşılığını verdi.

Ardından mültecilerin İstanbul'a etkisini anlatacağı gündem dışı konuşmasını yapmak üzere CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol kürsüye geldi. Şenol kürsüye gelince de AKP'li meclis üyeleri salondan çıktı.

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