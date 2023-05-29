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İbrahim Kalın: Hepimiz kazandık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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İbrahim Kalın: Hepimiz kazandık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Seçim sonucu tüm Türkiye’nin kazandığını belirten İbrahim Kalın, “Bugün hepimiz kazandık. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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