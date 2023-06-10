İç Anadolu ve Orta Karadeniz için sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri için yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kırşehir, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu, Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu’nun güneyi, Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde aralıklı ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI

Ankara Valiliği, yarından itibaren kentin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden alınan son verilere göre; 11 Haziran 2023 Pazar günü ilimizin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (AA, DHA)