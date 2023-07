İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Böyle yakalandılar

İzmir’de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 organizatörün 7’si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir'in Menderes ilçesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçıları İHA araçlarıyla havadan an be an takip edildiği operasyonda düzensiz göçmen grubunu taşıyan bir tekne ise sahil güvenlik botları tarafından yakalandı.

Operasyonda 8 göçmen kaçakçısı organizatör yakalanırken, bunlardan 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

“DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon görüntülerini paylaşarak, “Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.” dedi.

İlginizi Çekebilir Denizde yeni göçmen faciası

İlginizi Çekebilir İstanbul'da kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 20 şüpheli yakalandı