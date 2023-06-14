Abone Ol

İETT otobüsü alt yola uçtu

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.

Yayınlanma: 21:19 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İETT otobüsü alt yola uçtu

AYRINTILAR GELİYOR…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Başakşehir istanbul Polis Sağlık
X Reklam