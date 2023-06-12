İETT otobüsünü duraktan çaldı başka ilçeye götürdü

İstanbul'da 4 gün önce park edildiği duraktan çalınan İETT otobüsü, Bağcılar’da terk edilmiş olarak bulundu. Polis olayın şüphelisi Mustafa K. yı (36) yakalarken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 4 gün önce Esenler'de yaşandı. İddiaya göre, durağında hareket saati için bekletilen İETT otobüsüne binen bir kişi aracı çalıştırarak gaza bastı. Otobüsün çalındığını fark eden görevliler hemen emniyete giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA ÇALIŞMASIYLA BULUNDU

Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden aracın gittiği güzergah tespit edildi. Aracın gittiği belirlenen her yeni noktadan yeni görüntüler alındı. Yapılan çalışmayla İETT otobüsünün Bağcılar'da terk edildiği tespit edildi. Park halinde bırakıldığı noktada bulunan araç incelemelerin ardından İETT'ye teslim edildi.

TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için araştırmalara devam etti. Yapılan çalışmada otobüsü çalan kişinin Mustafa K. olduğu belirlendi. Polis kayıtlarında daha önce 9 ayrı suçtan yakalandığı belirlenen Mustafa K. yapılan çalışmayla yakalandı. Otobüsü çaldığını kabul etmeyen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir İETT şoförüne silah doğrulttu