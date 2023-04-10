İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta? İşte tüm illerde iftar saatleri…

Ramazan ayı tüm bereketi ile sofralarımıza konuk olurken, mübarek ayın büyük bölümü geride kaldı. İl İl farlılık gösteren iftar saatleri her gün olduğu gibi merak ediliyor. İstanbul iftar saati 19:44, Ankara iftar vakti 19:28, İzmir iftar saati 19:49'de olacak. Siz de haberimizden iftar dualarını ve yaşadığınız şehirdeki iftar saatini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte İftar saatleri ve İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti...

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Ramazan ayı bütün bereketiyle devam ediyor. Milyonlarca Müslüman heyecanla iftar saatini bekliyor. Her ilde iftar saatleri değişiklik gösteriyor. Müminler de hayatlarını bu saatlere göre düzenliyor. İşte il il iftar saatleri….

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarı 19:44'de açılacak.

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün iftar saat 19:28'de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir'de iftar vakti saat 19:49 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah’ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”