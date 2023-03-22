İhaleleri damat-yeğen kaptı!

Adıyaman’ı yıkan depremin ardından kentte düzenlenen afet konutu ve geçici barınma ihalelerinin tümünden AKP çıktı.

Deniz AYHAN

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan 672 Adet Geçici Barınma Birimi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mart 2023'te sonuçlandı.

İhaleyi 215 milyon 500 bin tutarla GNR Altyapı İnşaat'ın sahibi Orhan Günerigök kazandı. Orhan Günerigök, AKP Bingöl Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök'ün yeğeni… 614 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi de 3 Mart 2023'te sonuçlandı.

999 MİLYON TL ALDI

İhaleyi 999 milyon TL'ye alan Ahes İnşaat firmasının kurucusu TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP'li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik'in damadı Mücahid Hamza Ekşi.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu'nun sahibi olduğu Ensar İnşaat ile ortak işler yapan Biroğlu İnşaat bir diğer barınma merkezi ihalesini aldı. Son toplu konut ihalesini ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve TOKİ'den çok sayıda ihale alan Halil Koç ve Mustafa Feyzi Koç kazandı.