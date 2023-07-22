İhracat hayali vurgun gerçek: Tüm mal varlıklarına el konuldu

İstanbul’dan Romanya’ya tekstil ürünü gönderiyormuş gibi göstererek, hayali ihracat yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Firma sahibi, yetkilileri ve bir gümrük müşaviri toplam 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin devletten 38 milyon dolar (Güncel kurla 1 milyar 25 milyon lira) haksız KDV iadesi aldıkları belirtildi.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayali ihracat yaptığı belirlenen şebeke takibe alındı.

Şüphelilerin gerçek bir ticari faaliyet olmadığı fatura düzenlediği tespit edildi.

İddiaya göre; şüpheliler sahte faturalarla, Fatih Laleli'deki kargo firmalarından Romanya'ya kadın ve çocuk tekstil ürünü ihraç etmiş gibi gösterdi.

PARAVAN ŞİRKET

Mali polis şüphelilerin Romanya'da ürün gönderdiğini iddia ettikleri firmayı belirledi. Romanyalı yetkililerle iletişime geçildi.

Firmanın, paravan bir şirket olduğu ve gerçekte Türkiye'den herhangi bir tekstil ürünü getirilmediği anlaşıldı.

UZMAN RAPORU HAZIRLANDI

Elde edilen bilgiler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçildi. Bakanlık uzmanları firmanın ihracat listesini inceledi.

Şüphelilerin Romanya'da paravan firma kurduğu, bu firmanın hayali ihracatta kullanıldığı sonucuna ulaşıldı. Bu yönünde bir de rapor oluşturuldu.

1 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Araştırmalarda, devletin uğratıldığı zarar da tespit edildi. Hazırlanan uzman raporu ve polisin tespitine göre şüpheliler yaklaşık 38 milyon dolar haksız kazanç elde etti.

7 GÖZALTI

Polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'da 7 adreste eş zamanlı operasyon yapılarak 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 3'ünün şirket sahibi ve yetkilisi olduğu, birinin aracı birinin de gümrük müşaviri olduğu belirtildi. Beş şüphelinin de tüm malvarlıklarına tedbir konulduğu belirtildi.

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