İki husumetlisini sokak ortasında bıçakladı
Çorum'da husumetli olduğu öğrenilen Muhammet B., Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü. arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Muhammet B., Hüseyin Ö. öldürdü Bünyamin Ü.'yü ise ağır yaraladı.
Çorum’a bağlı Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Caddedeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 23.00 sıralarında karşılan ve aralarında husumet bulunan Muhammet B. (21) ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü. arasında kavga çıktı.
Kavgada Muhammet B., Hüseyin Ö. İle Bünyamin Ü.yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından Muhammet B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet B.nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)