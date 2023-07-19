İki ilde orman yangını
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde de tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı.
Gaziantep’te Durmuşlar ile Hamidiye mahalleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Büyüyen yangına, havadan da helikopterler ile müdahale ediliyor.
MUĞLA’DA DA ALEVLER ORMANA SIÇRADI
Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesindeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.