Elifnur ve Ceren’in boğulduğu olayda yürek yakan detay

Batman merkeze bağlı Çayüstü Köyü yakınlarında baraj gölüne giren Elifnur ve Ceren isimlerindeki iki kuzen boğulduğu olayda yürek yakan detaylar ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Çayüstü köyü Ziyaret mezrasında meydana geldi. Su kıyısında oyun oynayan Ceren Bağdu, iddiaya göre dengesini kaybederek çaya düştü.

KUZENİNİ KURTARMAK İSTEDİ

Kuzeninin suda çırpındığını gören Elifnur Bağdu, çaya atlayarak kurtarmak istedi. İki kuzen, suya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Suya düştükleri bölgenin yakınında bulunarak ekiplerce sudan çıkarılan iki kuzen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Elifnur ve Ceren’in cansız bedenleri, otopsinin ardından, aile ve yakınlarının mezarlarının bulunduğu Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AYRILMAZ İKİLİ DENİLİYORDU

Taşımalı eğitim kapsamında Kozluk ilçesindeki Çevrecik Ortaokulunda 7’nci sınıfta öğrenim gören kuzenlerin, mezra ve okulda birbirinden hiç ayrılmadıkları için ayrılmaz ikili olarak anıldıkları öğrenildi.

TEŞEKKÜR ALMIŞLAR

Hem kuzen, hem de yakın arkadaş olan Elifnur ve Ceren’in geçen cuma günü teşekkür belgesi aldıkları, okulda da öğretmen ve arkadaşları tarafından çok sevildikleri öğrenildi. (DHA)

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