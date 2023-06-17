Abone Ol

İki mahalle arasındaki kavgada ortalık karıştı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki mahalle arasındaki kavgada ortalık karıştı

İlçeye bağlı Cevizlibelen ile Altındere mahallelerinin sakinleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Hastanede müdahalesi yapılan 5 yaralı, helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti, güvenlik önlemi aldı. (AA)

Düğünde çıkan kavga sonrası akrabalarının evini kurşunladılarİlginizi ÇekebilirDüğünde çıkan kavga sonrası akrabalarının evini kurşunladılarKavga hastanede de sürdü... Doktora da saldırdılarİlginizi ÇekebilirKavga hastanede de sürdü... Doktora da saldırdılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam