İki mahalle arasındaki kavgada ortalık karıştı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Cevizlibelen ile Altındere mahallelerinin sakinleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Hastanede müdahalesi yapılan 5 yaralı, helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti, güvenlik önlemi aldı. (AA)