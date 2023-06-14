İki saatin değeri dudak uçuklattı

Kokain satışından elde edilen kara paranın aklanmasıyla ilgili İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2 lüks saatin fiyatı dudak uçuklattı.

Habip ATAM

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Narkotik polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen saatlerden “Richard Mille” marka saatin ikinci ellerinin, internet üzerinde 500 bin ila 650 bin euro arasında fiyatlarla satılması dikkat çekti.

Ülkemizde benzerleri için 19 milyon liraya kadar fiyat bulunan saatin 2019'da satış fiyatı yaklaşık 189 bin euro olduğu öğrenildi. İtalyan teknik adam “Roberto Mançi'ni saati” olarak bilinen saatin üretimi sonlandıktan sonra fiyatının açık arttırmalarda 700 bin euroya kadar çıktığı belirtiliyor.

1 MİLYON 600 BİN DOLAR

“Jacob&Co” markalı diğer bir saatin ise 1 milyon 600 bin dolar olması dikkat çekiyor. Güncel kurla 37 milyon liranın üzerinde bir fiyat etiketi bulunan, yeşil ve beyaz değerli taşlarla süslü saatin dünyanın en pahalı saatleri arasında yer aldığı biliniyor.

Aynı marka saatin özel bir ürünü ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun Suudi Arabistan'a transferi sırasında kulübü Al-Nassr’dan 630 bin pound değerinde özel üretim saat hediyesi almıştı. Güncel kurla 19 milyon liraya yakın bir değere sahip olan saatte 389 adet nadir bulunan değerli taşlar yer alıyordu.

1 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İNP İstanbul Narkotik Polisi’nin 2 yıl önce başlattığı kokain satışından elde edilen kara paranın aklanmasına yönelik çalışma dün operasyona dönüşmüştü.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda 23 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilere ait 1 milyar lira değerinde mal varlığına el konulmuştu.

Operasyonun Hollanda ve Belçika tarafından Avrupa'nun en çok aranan isimlerinden Joseph Johannes Leidekkers (31) ve Türkiye’deki bağlantılarına yönelik olduğu belirtilmişti.

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