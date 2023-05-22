İkinci tur belirsizliği… Sinan Oğan bugün, Ümit Özdağ yarın açıklayacak

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimiyle ilgili kararını bugün 17.00'de açıklayacağını duyurmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise ikinci tur karar kararı için yarın saat 11.00'i işaret etti.

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada Oğan’ın, bugün saat 17.00'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacağı duyurulmuştu

Oğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

Oğan’ın açıklamasının ardından Ata İttifakı’nın kurucusu Zafer Partisi’nden kafaları karıştıran bir duyuru geldi. Parti genel merkezinden yapılan açıklamada Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yarın (23 Mayıs) saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı ifade edildi.

Kamuoyunun merakla beklediği karar için iki farklı tarih verilmesi kafaları karıştırdı