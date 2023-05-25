İkinci turda seçmen kağıdı geçerli mi? 2. turda nerede oy kullanacağım?
Seçmenin doğru seçim bölgesinde ve doğru sandıkta oy kullanmasına yardımcı olan seçmen kağıdı, 2. tur seçimleri öncesinde tekrar dağıtılıyor. Seçmen kağıdına ulaşamayan vatandaşlar aramalarını yoğunlaştırdı. İlk tur öncesinde gönderilen seçmen kağıdı ikinci turda da geçerli olacak, vatandaşlar aynı sandık numarasında oy kullanacak.
2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yeni seçim için geri sayım başladı. Vatandaşlar ilk kez uygulanacak ikinci tur öncesinde seçmek kağıdını tekrar kullanıp kullanmayacağını araştırıyor.
SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Seçmenler ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olarak oy kullanacak.
İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
İkinci tur için sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları okul ve sandıklarda bir kez daha oy verecek.